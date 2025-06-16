Что происходит с официальным курсом злотого
По состоянию на 16 июня, официальный курс злотого – 11,16 гривны (-11 копеек, по сравнению с 13 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Изменился курс в банках и обменниках
По данным "Минфина", средний курс злотого в банках изменился так:
- покупка – 10,80 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 13 июня);
- продажа – 11,50 гривны за злотый (+5 копеек).
Небольшие изменения ощутимы и в обменниках:
- покупка – 11,15 гривны за злотый (+5 копеек);
- продажа – 11,25 гривны за злотый (без изменений).
Сколько гривен в 100 злотых сегодня
- если обменивать 100 злотых в банке, можно выручить ориентировочно – 1 080 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, есть возможность получить – 1 115 гривен.
За сколько сегодня можно купить 100 злотых
- в банке 100 злотых можно приобрести за – 1 150 гривен;
- в обменнике покупка 100 злотых обойдется в – 1 125 гривен.