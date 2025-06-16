Что происходит с официальным курсом злотого

По состоянию на 16 июня, официальный курс злотого – 11,16 гривны (-11 копеек, по сравнению с 13 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Изменился курс в банках и обменниках

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках изменился так:

покупка – 10,80 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 13 июня);

продажа – 11,50 гривны за злотый (+5 копеек).

Небольшие изменения ощутимы и в обменниках:

покупка – 11,15 гривны за злотый (+5 копеек);

продажа – 11,25 гривны за злотый (без изменений).

Сколько гривен в 100 злотых сегодня

если обменивать 100 злотых в банке, можно выручить ориентировочно – 1 080 гривен;

при обмене 100 злотых в обменнике, есть возможность получить – 1 115 гривен.

За сколько сегодня можно купить 100 злотых