Что происходит с официальным курсом злотого

18 июня, официальный курс злотого – 11,23 гривны (-5 копеек, по сравнению с 17 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как изменилась ситуация с курсом злотого в банках и обменниках

Данные "Минфина", показывают, что средний курс злотого в банках сейчас такой:

покупка – 10,85 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 17 июня);

продажа – 11,55 гривны за злотый (без изменений).

Несколько изменилась ситуация в обменниках:

покупка – 11,15 гривны за злотый (-2 копейки);

продажа – 11,28 гривны за злотый (-2 копейки).

За сколько сегодня можно купить 100 злотых

в банке 100 злотых можно купить за ориентировочно – 1 155 гривен;

в обменнике 100 злотых можно приобрести за примерно – 1 128 гривен.

Сколько гривен можно выручить за 100 злотых