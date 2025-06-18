Какую пенсию по инвалидности должны получать военные

Украинским военным, которые были уволены со службы вследствие инвалидности, пенсию выплачивают в зависимости от группы и обстоятельств получения инвалидности, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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Военным с инвалидностью вследствие войны должны назначать следующие размеры денежного обеспечения:

для I группы инвалидности – 100% (минимум 16 847 гривен с марта 2025 года);

для ІI группы инвалидности – 80% (минимум 13 822 гривны с марта 2025 года);

для III группы инвалидности – 60% (минимум 9 478 гривен с марта 2025 года).

Другим военным с инвалидностью, полученной не вследствие войны, предусмотрена такая доля от денежного обеспечения:

для I группы инвалидности – 70% (не менее 6 635,31 гривны с марта 2025 года);

для ІI группы инвалидности – 60% (не менее 6 334,17 гривны с марта 2025 года);

для III группы инвалидности – 40% (не менее 6 031,58 гривны с марта 2025 года).

Важно! Если в справке МСЭК отмечается, что причиной инвалидности военного стало заболевание, связанное с прохождением службы, это не означает инвалидность вследствие войны. Это два разных статуса, которые дают право на разную пенсию. Отсюда могут возникать недоразумения по начислению выплат.

Что делать, когда пенсию посчитали неправильно

С оформлением статусов инвалидности, которые влияют на размер пенсий, военным должны помогать территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Если военнослужащий не согласен с решением военно-врачебной комиссии, он может обжаловать его в досудебном порядке, подав жалобу в ВВК высшего уровня, или же в суде.

А если военный не согласен с решением комиссии, которая определяет группу инвалидности, то теперь может пожаловаться в Центр оценки функционального состояния человека, который заменяет МСЭК.

Стоит знать! На размер пенсии военного влияет также справка об обстоятельствах получения инвалидности, которую выдает воинская часть. Если военнослужащий считает, что руководство воинской части выдало неправильную справку, чем нарушило его права на пенсию, то может пожаловаться высшему командованию, вплоть до Генштаба.