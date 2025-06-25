Что происходит с курсом евро

По состоянию на 25 июня, официальный курс евро достиг – 48,50 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как показывают данные "Минфина", средний банковский курс евро изменился так:

покупка – 48,15 гривны за евро;

продажа – 48,80 гривны за евро.

В обменниках ситуация следующая:

покупка – 48,60 гривны за евро;

продажа – 48,75 гривны за евро.

Какая сумма гривен нужна, чтобы купить 300 евро

чтобы приобрести 300 евро в банке сегодня нужно примерно – 14 640 гривен;

для приобретения 300 евро в обменнике необходимо уже – 14 625 гривен.

Сколько гривен в 300 евро сейчас