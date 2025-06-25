Что происходит с курсом евро
По состоянию на 25 июня, официальный курс евро достиг – 48,50 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Читайте также Такого еще не было: Великобритания передаст Украине уникальную военную помощь
Как показывают данные "Минфина", средний банковский курс евро изменился так:
- покупка – 48,15 гривны за евро;
- продажа – 48,80 гривны за евро.
В обменниках ситуация следующая:
- покупка – 48,60 гривны за евро;
- продажа – 48,75 гривны за евро.
Какая сумма гривен нужна, чтобы купить 300 евро
- чтобы приобрести 300 евро в банке сегодня нужно примерно – 14 640 гривен;
- для приобретения 300 евро в обменнике необходимо уже – 14 625 гривен.
Сколько гривен в 300 евро сейчас
- при обмене 300 евро в банке, можно получить примерно – 14 445 гривен;
- если обменивать 300 евро в обменнике, можно получить ориентировочно – 14 580 гривен.