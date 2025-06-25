Какую помощь получит Украина от Великобритании

Великобритания впервые использует доходы от замороженных российских активов для финансирования оружия, которое будет передано Киеву, пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Обратите внимание! Этот пакет является частью ежегодной помощи от Великобритании в размере – 4,5 миллиардов фунтов стерлингов.

Кир Стармер Глава правительства Великобритании Россия, а не Украина, должна заплатить цену за варварскую и незаконную войну Путина. Мы имеем право использовать конфискованные российские активы для укрепления воздушной обороны Украины. Безопасность Украины является жизненно важной для нас.

Великобритания приняла решение о передаче Украине и 350 современных ракет для ПВО. Чтобы их изготовить и адаптировать было использовано 70 миллионов фунтов стерлингов, полученных благодаря программе ERA.

Применяться будут ракеты через системы Raven, которые поставляет Великобритания. Сейчас 5 из них уже на пути в Украину.

Заметьте! Сначала эти ракеты были разработаны как "воздух-воздух". Впоследствии инженеры адаптировали их для наземного запуска. На переоборудование в целом ушло 3 месяца.