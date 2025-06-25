Курс валют в банках

По состоянию на утро 25 июня, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,50 гривны (без изменений по сравнению с 24 июня) и продажа по 42,05 гривны (-10 копеек).

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Покупка евро проходит по 48,15 гривны (+10 копеек), продажа – по 48,97 гривны (+17 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,78 гривны (-7 копеек), а продать по 41,80 гривны (-10 копеек).

(-7 копеек), а продать (-10 копеек). Покупка евро по 48,60 гривны (+10 копеек), а продажа по 48,80 гривны (+7 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41,02 гривны (-31 копейка), а продают по 41,85 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.

(-31 копейка), а продают (+5 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 48,36 гривны (-5 копеек), а продают по 48,95 гривны (+2 копейки).

Как менялся курс доллара

Как рассказала для 24 Канала банкир Анна Золотько, НБУ в дальнейшем будет держать ситуацию на валютном рынке под своим контролем.

Золотько напоминает, что в конце прошлой недели доллар превысил отметку 42 гривны за доллар и достиг где-то 41,39 – 42,01 гривны за доллар.

Анна Золотько Член правления, директор Департамента казначейских операций Unex Bank На прошлой неделе на валютном рынке Украины гривна находилась под давлением со стороны доллара США.

Как объясняется, такой рост курса был спровоцирован выходным в США. Из-за этого произошел временный дефицит доллара.

Ожидается, что темпы роста курса доллара сохранятся, однако существенного ослабления гривны не стоит ожидать.