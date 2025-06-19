Что происходит с официальным курсом злотого в Украине сейчас

По состоянию на 19 июня, официальный курс злотого составляет – 11,21 гривны (-2 копейки, по сравнению с 18 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как изменился курс злотого в Украине и обменниках

Как сообщает "Минфин", средний банковский курс злотого изменился следующим образом:

покупка – 10,80 гривны за злотый (-5 копеек, если сравнивать с 18 июня);

продажа – 11,50 гривны за злотый (-5 копеек).

А вот в обменниках средний курс злотого уже такой:

покупка – 11,15 гривны за злотый (без изменений);

продажа – 11,29 гривны за злотый (+1 копейка).

За сколько сегодня можно приобрести 100 злотых

сегодня приобрести 100 злотых в банке можно за примерно – 1 150 гривен;

купить 100 злотых в обменнике можно за ориентировочно – 1 129 гривен.

Сколько можно получить гривен, при обмене 100 злотых сейчас