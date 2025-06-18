Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,52 гривны. То есть цена валюты упала на 1 копеек против 17 июня. Официальный курс евро зато составляет 48,01 гривны. То есть цена упала на 5 копеек.

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По состоянию на 19 июня курс НБУ будет такой:

доллар – 41,62 гривны,

евро – 47,90 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 18 июня курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,22 гривны , продажа – по 41,85 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,55 гривны , продажа – по 41,51 гривне ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,83 гривны, продажа – по 41,60 гривны.

Какой официальный курс прогнозируют в 2025 году

По прогнозам вице-президента Ассоциации украинских банков и председатель правления банка "Глобус" Сергея Мамедова, из-за режима действия управляемой гибкости на валютном рынке отсутствуют значительные провалы или стремительный рост курсов доллара.

Как добавляет Мамедов, до конца этого года вероятнее всего, что официальный курс американской валюты может достичь 43 – 44 гривен.

Это означает, что с июля по декабрь курс вырастет примерно на 2,5 – 5%,

– добавляет банкир.

Кроме того, ожидается, что на валютном рынке резкие колебания можно будет исключить.