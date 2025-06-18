Курс валют в банках
- По состоянию на утро 18 июня, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,22 гривны (+2 копейки против 17 июня) и продажа по 41,85 гривны (+10 копеек).
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- Покупка евро проходит по 47,60 гривны (-10 копеек), продажа – по 48,50 гривны (+5 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,55 гривны (без изменений), а продать по 41,51 гривне (-1 копейка).
- Покупка евро по 48,08 гривны (-12 копеек), а продажа по 48,28 гривны (-6 копеек).
Курс в обменниках
- Доллары покупают в среднем по: 40,83 гривны (-17 копеек), а продают по 41,60 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 47,73 гривны (-36 копеек), а продают по 48,56 гривны (-1 копейка).
Какой курс доллара прогнозируют
Как рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов, в течение последних месяцев валютные тренды на мировых рынках менялись, но благодаря особому валютному режиму в Украине нет значительных провалов или стремительного роста курса доллара, передает 24 Канал.
Зато курс евро будет пропорционален мировой стоимости этой валюты,
– добавляет банкир.
Прогнозируется, что официальный курс доллара может достичь 43 – 44 гривен, поэтому с июля по декабрь курс может вырасти по таким темпам на 2,5% – 5%.
Кроме того, Мамедов добавляет, что резкие колебания цены на рынке Украины исключены.
Обратите внимание! В проект бюджета на 2026 год будет заложен усредненный курс доллара, который может стать ориентиром для валютного рынка.