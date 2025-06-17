Курс валют в банках

По состоянию на утро 17 июня, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,20 гривны (+5 копеек против 16 июня) и продажа по 41,75 гривны (+5 копеек).

Смотрите также Россия получила от стран ЕС более 200 миллиардов евро за топливо: когда импорт полностью прекратят

Покупка евро проходит по 47,70 гривны (+10 копеек), продажа – по 48,45 гривны (+15 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,55 гривны (+1 копейка), а продать по 41,52 гривны (+4 копейки).

(+1 копейка), а продать (+4 копейки). Покупка евро по 48,20 гривны (+14 копеек), а продажа по 48,34 гривны (+18 копеек).

Курс в обменниках

По состоянию на утро 16 июня, доллары покупают в среднем по: 40,62 гривны (-45 копеек), а продают по 41,55 гривны (-2 копейки), по данным finance.ua.

(-45 копеек), а продают (-2 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 47,47 гривны (-20 копеек), а продают по 48,42 гривны (+1 копейка).

Какой курс доллара и евро прогнозируют

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала спрогнозировал, что на наличном рынке доллар может находиться в диапазоне от 41,60 – 41,80 гривны за доллар, а на межбанке – от 41,60 – 41,90 гривны.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка С начала июня спрос на доллары на 5% – 7% превышает предложение, что является вполне приемлемым показателем: то есть на рынке происходят живые процессы, не провоцирующие курс к росту.

По евро, то прогнозируется, что торги пары доллар/евро будут на уровне 1 евро = 1,12 – 1,15 доллара. Лесовой отмечает, что основные изменения валюты будут происходить в пределах 46,50 – 47,50 гривны за евро.