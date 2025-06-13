Будет ли держаться доллар на следующей неделе обычных диапазонов

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, речь идет о таких границах курсов на следующей неделе: доллар от 41,60 – 41,90 гривны.

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Банкир также напоминает, что влияние на курс будет иметь позиция НБУ и режим управляемой гибкости, который дает возможность избегать скачков цены валют.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка С начала июня спрос на доллары на 5% – 7% превышает предложение, что является вполне приемлемым показателем: то есть на рынке происходят живые процессы, не провоцирующие курс к росту.

В мае уровень инфляции вырос на 1,3%, а в годовом измерении – до 15,9%. В то же время как ожидается, такой уровень является пиковым и в дальнейшем уровень цен будет медленно спадать.

Евро будет зависеть от мирового рынка

На следующей неделе торги пары доллар/евро будет определять текущий курс европейской валюты. Таким образом, прогнозируется, что 1 евро = 1,12 – 1,15 евро.

Конечно коридор допустимых колебаний евро в Украине является достаточно широким, однако основные изменения будут происходить в пределах 46,50 – 47,50 гривны за евро,

– добавляет Лесовой.

Однако банкир добавляет, что сейчас не стоит менять валюту с доллара на евро, ведь пока отсутствуют причины для обесценивания доллара. Поэтому, курс евро к доллару не будет бешено расти.

Обратите внимание! Более 80% мирового капитала хранится именно в долларах, что фактически гарантирует стабильность этой валюты.

Какими будут характеристики рынка с 16 по 22 июня

Ожидается, что на наличном рынке доллар может находиться в диапазоне от 41,60 – 41,80 гривны за доллар, а на межбанке – от 41,60 – 41,90 гривны. По евро, то ситуация на межбанке и наличном рынке будет тождественной – 45,50 – 47,50 гривны.