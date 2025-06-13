Чи триматиметься долар наступного тижня звичайних діапазонів

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, йдеться про такі межі курсів наступного тижня: долар від 41,60 – 41,90 гривні.

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Банкір також нагадує, що вплив на курс матиме позиція НБУ та режим керованої гнучкості, який дає можливість уникати стрибків ціни валют.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку З початку червня попит на долари на 5% – 7% перевищує пропозицію, що є цілком прийнятним показником: тобто на ринку відбуваються живі процеси, що не провокують курс до зростання.

У травні рівень інфляції зріс на 1,3%, а у річному вимірі – до 15,9%. Водночас як очікується, такий рівень є піковим і надалі рівень цін поволі спадатиме.

Євро залежатиме від світового ринку

Наступного тижня торги пари долар/євро визначатиме поточний курс європейської валюти. Таким чином, прогнозується, що 1 євро = 1,12 – 1,15 євро.

Звісно коридор допустимих коливань євро в Україні є досить широким, однак основні зміни відбуватимуться в межах 46,50 – 47,50 гривні за євро,

– додає Лєсовий.

Однак банкір додає, що зараз не варто змінювати валюту з долара на євро, адже наразі відсутні причини для знецінення долара. Відтак, курс євро до долара не шаленітиме.

Зверніть увагу! Понад 80% світового капіталу зберігається саме в доларах, що фактично гарантує стабільність цієї валюти.

Якими будуть характеристики ринку з 16 по 22 червня

Очікується, що на готівковому ринку долар може перебувати в діапазоні від 41,60 – 41,80 гривні за долар, а на міжбанку – від 41,60 – 41,90 гривні. Щодо євро, то ситуація на міжбанку та готівковому ринку буде тотожною – 45,50 – 47,50 гривні.