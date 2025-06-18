Почему США не утверждают новые санкции против России

Американские сенаторы отложили рассмотрение законопроекта о введении санкций против России из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщает 24 Канал со ссылкой на Semafor.

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Линдси Грэм Сенатор Сейчас ситуация с Ираном меняется... это не означает, что я забыл о России или Украине. Совсем нет. Иран находится в центре внимания.

Грэм не указал конкретные сроки, когда будут введены новые санкции против России. Сенатор лишь сказал, что "придется немного подождать".

Готов ли Трамп ввести новые санкции против России

Белый дом пока не давал "зеленый свет" на голосование за этот законопроект. Ранее Трамп вообще заявил о нежелании вводить новые санкции против России. Американский президент утверждал, что из-за этих ограничений терпит убытки бюджет США.

В то же время Макрон и Мерц имеют оптимистичное видение ситуации. Лидеры Германии и Франции утверждают, что сейчас Трамп готов к утверждению новых санкций.