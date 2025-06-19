Що відбувається з офіційним курсом злотого в Україні зараз

Станом на 19 червня, офіційний курс злотого складає – 11,21 гривні (-2 копійки, порівняно з 18 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як змінився курс злотого в Україні та обмінниках

Як повідомляє "Мінфін", середній банківський курс злотого змінився таким чином:

купівля – 10,80 гривні за злотий (-5 копійок, якщо порівнювати з 18 червня);

продаж – 11,50 гривні за злотий (-5 копійок).

А от в обмінниках середній курс злотого уже такий:

купівля – 11,15 гривні за злотий (без змін);

продаж – 11,29 гривні за злотий (+1 копійка).

За скільки сьогодні можна придбати 100 злотих

сьогодні придбати 100 злотих у банку можна за приблизно – 1 150 гривень;

купити 100 злотих в обміннику можна за орієнтовно – 1 129 гривень.

Скільки можна отримати гривень, при обміні 100 злотих зараз