Які наслідки конфлікту між Іраном та Ізраїлем

У коментарі 24 Каналу економіст Іван Ус вказав, що негативним наслідком для України, зокрема, є зустріч G7.

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Ус пояснює, що під час цієї зустрічі мало обговорюватись питання зниження цінової стелі на російську нафту до 45 доларів за барель.

Нагадаємо! Зараз діє поріг встановлений у грудні 2022 року – 60 доларів за барель.

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень І ось саме події між Ізраїлем та Іраном та впливом конфлікту на нафтовий ринок можуть бути підставою для не зниження цієї планки. Чому? Ціна на російську нафту, коли пропонувалася нова стеля, була десь 56 доларів за барель.

Своєю чергою, експерт Олег Гетман у коментарі 24 Каналу наголошує, що більшість країн G7 виступають за зменшення стелі на російську нафту. Проте, перешкодою у цьому питані може стати позиція Трампа.

Зверніть увагу! Гетман вважає, що знизити ціновий поріг на російську нафту потрібно принаймні до 50 доларів за барель.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Є варіант, що деякі країни G7 спробують встановити нові стелю на російську нафту самостійно. Йдеться про ЄС, Канаду та Великобританію.

Зауважте! Вартість нафти може зрости до 120 доларів за барель при певних обставинах. Ця ситуація стане справжнім "подарунком" для Росії.