Що відбулося з цінами на нафту після конфлікту

Річ у тім, що тоді російська влада маніпулюватиме цим питання для зняття санкцій з власної нафти, про це розповів кандидат економічних наук, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень Андрій Ус спеціально для 24 Каналу.

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Згідно зі слів експерта, у перші дні конфлікт між Ізраїлем та Іраном дійсно спровокував ріст ціни на нафту до 78 доларів за барель. Проте вже за пів години, після завдання ізраїльських ударів, ціна опустилася до 75 доларів за барель. Тобто ціна впала до тієї, що була станом на 1 квітня.

Тим більше, після цього ціна просіла знову і була вже на рівні 72,5 долара,

– додав Андрій УС.

Згодом вона стабілізувалась та знизилась до позначки 74 долари, а 16 червня ціна була вже 73 долари. Тобто була лише перша емоційна реакція на подію, однак без шаленого зростання.

Через що виникла реакція? Така реакція виникла через те, що Іран неодноразово повторював: що якщо країну атакують, то він у відповідь атакуватиме Саудівську Аравію та ОАЕ – країни, які є великими нафтовими країнами. Андрій УС наголосив: ці побоювання вплинули на зростання ціни у мить, коли Ізраїль атакував Іран вранці. Однак відповіді з боку Ірану не було, тому зростання вартості зупинилося і почало "відкочуватися".

Як ситуація вплине на російську нафту

Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман зауважив, що зростання вартості нафти може покращити ситуацію в Росії. Водночас у бюджеті країни нафта закладена на рівні 70 доларів за барель, а торгується фактично від 50 до 60 доларів за барель.

І навіть якщо ціна має 65 доларів за барель, то вона не дотягує до показника бюджету,

– повідомив Олег Гетман.

Тобто діра в російському бюджеті вже становить 3,7 трильйона рублів. Ба більше, вона збільшуватиметься надалі цього року.

Експерт Центру глобалістики "Стратегія XXI" Тантелі Ратувухері наголосив: більш важливо, що виграш Росії полягає не стільки в економічній стороні, скільки в геополітичному рівнянні.

Ми бачили, як президент США Дональд Трамп відкрито та публічно звернувся до російського лідера Володимира Путіна з проханням допомогти в угоді з Іраном,

– нагадав Ратувухері.

Зверніть увагу! Сира нафта марки Brent станом на ранок 17 червня становить трішки більше, аніж 74 долари за барель. А російська Urals, станом на 16 червня, 67,37 долара за барель.