Що відбувається з курсом євро
Станом на 25 червня, офіційний курс євро сягнув – 48,50 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як показують дані "Мінфіну", середній банківський курс євро змінився так:
- купівля – 48,15 гривні за євро;
- продаж – 48,80 гривні за євро.
В обмінниках ситуація наступна:
- купівля – 48,60 гривні за євро;
- продаж – 48,75 гривні за євро.
Яка сума гривень потрібна, щоб купити 300 євро
- щоб придбати 300 євро у банку сьогодні потрібно приблизно – 14 640 гривень;
- для придбання 300 євро в обміннику необхідно уже – 14 625 гривень.
Скільки гривень в 300 євро зараз
- при обміні 300 євро у банку, можна отримати приблизно – 14 445 гривень;
- якщо обмінювати 300 євро в обміннику, можна отримати орієнтовно – 14 580 гривень.