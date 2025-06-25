Що відбувається з курсом євро

Станом на 25 червня, офіційний курс євро сягнув – 48,50 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як показують дані "Мінфіну", середній банківський курс євро змінився так:

купівля – 48,15 гривні за євро;

продаж – 48,80 гривні за євро.

В обмінниках ситуація наступна:

купівля – 48,60 гривні за євро;

продаж – 48,75 гривні за євро.

Яка сума гривень потрібна, щоб купити 300 євро

щоб придбати 300 євро у банку сьогодні потрібно приблизно – 14 640 гривень;

для придбання 300 євро в обміннику необхідно уже – 14 625 гривень.

Скільки гривень в 300 євро зараз