Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,79 гривны. То есть цена валюты упала на 8 копеек против 24 июня. Официальный курс евро зато составляет 48,50 гривны. То есть цена выросла на 48 копеек.

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По состоянию на 26 июня курс НБУ будет такой:

доллар – 41,66 гривны,

евро – 48,32 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 25 июня курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,50 гривны , продажа – по 42,05 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,78 гривны , продажа – по 41,80 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 41,02 гривны, продажа – по 41,85 гривны.

Какой прогноз доллара на эту неделю

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, на этой неделе не предвидится существенных изменений по курсу доллара. Он прогнозирует, что на наличном рынке диапазон цены будет составлять 41,45 – 41,80 гривны.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка На межбанке взамен – от 41,50 гривны до 41,90 гривны.

Кроме того, по словам банкира, при необходимости НБУ имеет все инструменты влияния для того, чтобы курсовая ситуация на рынке не вышла из-под контроля.