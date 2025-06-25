Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,79 гривні. Тобто ціна валюти впала на 8 копійок проти 24 червня. Офіційний курс євро натомість становить 48,50 гривні. Тобто ціна виросла на 48 копійок.

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Станом на 26 червня курс НБУ буде такий:

долар – 41,66 гривні,

євро – 48,32 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 25 червня курс долара становить на готівковому ринку:

у банках: купівля – 41,50 гривні , продаж – по 42,05 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,78 гривні , продаж – по 41,80 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 41,02 гривні, продаж – по 41,85 гривні.

Який прогноз долара на цей тиждень

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, цього тижня не передбачається суттєвих змін щодо курсу долара. Він прогнозує, що на готівковому ринку діапазон ціни складатиме 41,45 – 41,80 гривні.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку На міжбанку натомість – від 41,50 гривні до 41,90 гривні.

Крім того, за словами банкіра, за потреби НБУ має всі інструменти впливу для того, щоб курсова ситуація на ринку не вийшла з-під контролю.