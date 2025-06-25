Чому збільшуються видатки з російського бюджету

Рішення про збільшення видатків російський уряд ухвалив на фоні рекордного дефіциту бюджету Росії, пише 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

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Додаткові бюджетні витрати будуть спрямовані на:

забезпечення армії;

силовий апарат.

Цікаво, що рішення про здійснення додаткових видатків було ухвалено на фоні заяв Кремля про стійкість російської економіки, зростання ВВП та недієвість санкцій. Реальність же демонструє зовсім інше.

Чим таке рішення грозить росіянам

Потрібно розуміти, що для росіян це рішення не несе жодних позитивних наслідків. Навпаки, ситуація буде лише погіршуватись. Зокрема, може відбутись:

зростання цін;

збільшення рівня інфляції;

введення нових податків.

В перспективі збільшення видатків призведе до погіршення економічної ситуації в країні. Також, імовірно, виникнуть нові проблеми з бюджетом Росії.