Які групи товарів здорожчають найбільше

За словами директорки Львівського департаменту агропромислового розвитку Людмили Гончаренко, основна причина здорожчання – весняні заморозки, які негативно вплинули на врожайність плодових культур, повідомляє 24 Канал із посиланням на OBOZ.UA. Окрім того, вже влітку очікується підвищення цін на ранні овочі: картопля та кабачки можуть здорожчати на 10 – 20%.

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За її словами, найбільше від весняної негоди постраждали ранні овочі, ріпак і особливо – ягідно-плодова група, повідомляють аграрії. Зафіксовані нічні заморозки на рівні ґрунту тривали від двох до п'яти днів і охопили практично всю область. У поєднанні з підвищеною вологістю це створило критичні умови для розвитку сільгоспкультур. Найсерйозніших втрат зазнали виробники суниці садової – на деяких полях пошкодження врожаю сягнули 50%. Також очікується зниження врожайності смородини, лохини, черешні, сливи, вишні та ріпаку.

Фахівці прогнозують, що середня врожайність ягід і фруктів в Україні зменшиться на 20 – 22%. Це неминуче призведе до зростання роздрібних цін. За словами Гончаренко, навіть у період масового збору, коли сезонна продукція традиційно дешевшає, ціни залишатимуться вищими, ніж у попередні роки.

Які причини здорожчання продуктів

На кінцеву вартість сезонної продукції впливають не лише несприятливі погодні умови, а й зростання виробничих витрат, зокрема на:

енергоносії;

засоби захисту рослин та агрохімія;

заробітну плату працівників;

пальне;

антистресанти для рослин, що використовуються після заморозків.

Ці чинники не лише підвищують собівартість продукції, а й ускладнюють фермерам підтримку прийнятного рівня цін без фінансових втрат. Хоча деякі культури, як-от кукурудза, гречка та соняшник, ще мають шанс на нормальний розвиток, ситуація з ранніми овочами вже стала проблемною.

Які продукти можуть найбільше здорожчати

Фермери, які вирощують кабачки, картоплю та буряки, вже зазнали втрат врожаю в межах 10 – 20%. Хоча ці показники не є критичними, загальна ситуація на продовольчому ринку викликає занепокоєння. Деякі поля залишаються незасіяними, а розвиток окремих культур, зокрема озимого ріпаку, відстає, що негативно впливає на загальний обсяг майбутнього врожаю.

Це все призведе до скорочення пропозиції на ринку, що, своєю чергою, спричинить зростання цін навіть на традиційно доступні овочі. До осені експерти прогнозують підвищення вартості таких продуктів, як: