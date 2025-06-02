Як змінилась вартість овочів за минулий тиждень

Ціни на овочі та зелень в Україні переважно знижувалися, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Подешевшала рання картопля (з 45 – 65 до 20 – 45 гривень за кілограм).

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Також дешевше, ніж тижнем раніше, учасники пропонували ранню капусту (з 34 – 38 до 20 – 27 гривень за кілограм), буряк (з 55 – 60 до 50 – 55 гривень за кілограм) і моркву (з 55 – 60 до 50 – 55 гривень за кілограм). При цьому ціни на торішні овочі борщового набору збереглися на рівні попереднього періоду.

Збільшення пропозиції тепличних огірків на ринку змусило виробників переглянути ціни на цю продукцію у бік зниження (з 25 – 70 до 25 – 55 гривень за кілограм). Аналогічна ситуація спостерігалася і при продажах томату (з 60 – 110 до 60 – 100 гривень за кілограм) та солодкого перцю (з 115 – 120 до 100 – 110 гривень за кілограм).

Подешевшали цвітна капуста (з 85 – 90 до 50 – 55 гривень за кілограм) та броколі (з 130 – 135 до 100 – 130 гривень за кілограм). Знижується ціна продажу баклажана (з 110 – 180 до 100 – 110 гривень за кілограм). Діапазон цін на кабачок звузився (з 30 – 65 до 45 – 55 гривень за кілограм), а на пекінську капусту розширився (з 37 – 38 до 35 – 40 гривень за кілограм).

Зверніть увагу! Серед фруктів істотно зросла ціна яблука, цей фрукт здорожчав з 33 – 70 до 33 – 100 гривень за кілограм.