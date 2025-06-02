Как изменилась стоимость овощей за прошедшую неделю

Цены на овощи и зелень в Украине преимущественно снижались, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Подешевел ранний картофель (с 45 – 65 до 20 – 45 гривен за килограмм).

Читайте также Стоимость ранней капусты на украинских рынках продолжает падать

Также дешевле, чем неделей ранее, участники предлагали раннюю капусту (с 34 – 38 до 20 – 27 гривен за килограмм), свеклу (с 55 – 60 до 50 – 55 гривен за килограмм) и морковь (с 55 – 60 до 50 – 55 гривен за килограмм). При этом цены на прошлогодние овощи борщевого набора сохранились на уровне предыдущего периода.

Увеличение предложения тепличных огурцов на рынке заставило производителей пересмотреть цены на эту продукцию в сторону снижения (с 25 – 70 до 25 – 55 гривен за килограмм). Аналогичная ситуация наблюдалась и при продажах томата (с 60 – 110 до 60 – 100 гривен за килограмм) и сладкого перца (с 115 – 120 до 100 – 110 гривен за килограмм).

Подешевели цветная капуста (с 85 – 90 до 50 – 55 гривен за килограмм) и брокколи (с 130 – 135 до 100 – 130 гривен за килограмм). Снижается цена продажи баклажана (с 110 – 180 до 100 – 110 гривен за килограмм). Диапазон цен на кабачок сузился (с 30 – 65 до 45 – 55 гривен за килограмм), а на пекинскую капусту расширился (с 37 – 38 до 35 – 40 гривен за килограмм).

Обратите внимание! Среди фруктов существенно выросла цена яблока, этот фрукт подорожал с 33 – 70 до 33 – 100 гривен за килограмм.