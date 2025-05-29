Ранняя капуста продолжает дешеветь

Аналитики проекта EastFruit рассказали, что на украинском рынке сохраняется тенденция к снижению цен на раннюю белокочанную капусту, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Основной причиной негативной ценовой корректировки в этом сегменте производители называют сезонный рост предложения овощей нового урожая, а также достаточно низкий спрос на эту продукцию.

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По состоянию на сегодня молодую капусту урожая 2025 года предлагают к продаже по цене 24 – 32 гривны за килограмм (58 – 77 центов за килограмм), что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

В первую очередь, фермеры вынуждены активно снижать цены на свою продукцию из-за избыточного предложения на рынке: большинство украинских хозяйств уже начали массовые отгрузки ранней капусты. Кроме того, ситуацию осложняют достаточно низкие темпы сбыта этой продукции.

Оптовые компании и розничные сети предпочитают закупкам небольшими партиями, учитывая относительно короткий срок хранения этого овоща.

Обратите внимание! В то же время по состоянию на сегодня капуста нового урожая в Украине стоит в среднем в 3,6 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.