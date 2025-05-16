Какие ценовые тенденции на рынке капусты

На украинском рынке наблюдается тенденция снижения цен на раннюю белокочанную капусту, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Основной причиной негативных ценовых корректировок в данном сегменте производители называют сезонное увеличение предложения овощей нового урожая, а также достаточно невысокий спрос на эту продукцию.

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На сегодня капуста урожая 2025 года предлагается к продаже в пределах 30 – 40 гривен за килограмм (72 – 96 центов за килограмм), что в среднем на 37% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Прежде всего фермеры вынуждены активно снижать цены на свою продукцию из-за избыточного предложения на рынке: большинство украинских хозяйств уже приступили к массовым отгрузкам ранней капусты. Также ситуацию усугубляют достаточно невысокие темпы сбыта в этом сегменте.

Оптовые компании и розничные сети предпочитают вести закупки небольшими партиями, учитывая короткий срок реализации этого овоща.

Обратите внимание! При этом, несмотря на стремительное снижение цен, капуста нового урожая в Украине сейчас поступает в продажу в среднем в 2,8 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года. Такую ценовую разницу эксперты объясняют достаточно холодной и затяжной весной.