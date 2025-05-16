Які цінові тенденції на ринку капусти

На українському ринку спостерігається тенденція зниження цін на ранню білокачанну капусту, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Основною причиною негативних цінових коригувань у даному сегменті виробники називають сезонне збільшення пропозиції овочів нового врожаю, а також досить невисокий попит на цю продукцію.

Читайте також Понад 200% здорожчання: як піднялись ціни на базові продукти за рік

На сьогодні капуста врожаю 2025 року пропонується до продажу в межах 30 – 40 гривень за кілограм (72 – 96 центів за кілограм), що в середньому на 37% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Насамперед фермери змушені активно знижувати ціни на свою продукцію через надмірну пропозицію на ринку: більшість українських господарств уже приступили до масових відвантажень ранньої капусти. Також ситуацію посилюють досить невисокі темпи збуту в цьому сегменті.

Гуртові компанії та роздрібні мережі вважають за краще вести закупівлі невеликими партіями з огляду на короткий термін реалізації цього овочу.

Зверніть увагу! При цьому, попри стрімке зниження цін, капуста нового врожаю в Україні нині надходить у продаж у середньому у 2,8 раза дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Таку цінову різницю експерти пояснюють досить холодною та затяжною весною.