На ринках дешевшає капуста врожаю 2024 року

В Україні цього тижня різко знизилися ціни на торішню білокачанну капусту, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. За словами аналітиків проєкту, знижувальний ціновий тренд учасники ринку пов'язують із стрімким погіршенням якості капусти у господарствах внаслідок тривалого зберігання.

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Водночас попит на торішню капусту на українському плодоовочевому ринку залишається невисокий, що також чинить тиск на ціни.

Як повідомляють фахівці проєкту, якщо ще напередодні вихідних ціни на ці овочі на українському ринку доходили до 52 гривень за кілограм (1,25 долара за кілограм), то сьогодні дана продукція пропонується до продажу не дорожче 40 – 48 гривень за кілограм (0,96 – 1,15 долара за кілограм), що в середньому на 10%.

Зверніть увагу! Експерти відзначають, що на сьогодні ціна на торішню капусту в Україні все ж таки в середньому в 6,4 раза вища, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому багато ключових гравців прогнозують подальше зниження цін у даному сегменті.