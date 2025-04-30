На рынках дешевеет капуста урожая 2024 года

В Украине на этой неделе резко снизились цены на прошлогоднюю белокочанную капусту, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. По словам аналитиков проекта, понижательный ценовой тренд участники рынка связывают со стремительным ухудшением качества капусты в хозяйствах в результате длительного хранения.

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В то же время спрос на прошлогоднюю капусту на украинском плодоовощном рынке остается невысокий, что также оказывает давление на цены.

Как сообщают специалисты проекта, если еще накануне выходных цены на эти овощи на украинском рынке доходили до 52 гривен за килограмм (1,25 доллара за килограмм), то сегодня данная продукция предлагается к продаже не дороже 40 – 48 гривен за килограмм (0,96 – 1,15 доллара за килограмм), что в среднем на 10%.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что на сегодня цена на прошлогоднюю капусту в Украине все же в среднем в 6,4 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом многие ключевые игроки прогнозируют дальнейшее снижение цен в данном сегменте.