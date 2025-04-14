Почему начала дорожать старая капуста

Аналитики сообщают, что с начала текущей недели украинские фермеры начали постепенно повышать цены на белокочанную капусту, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit.

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Свое решение производители аргументируют сезонным сокращением предложения этой продукции на фоне стабильно высокого спроса.

На фоне этого фермеры, которые еще имеют достаточные запасы белокочанной капусты для оптовой торговли, начали повышать цены на эту продукцию. Так, на сегодня прошлогодняя капуста поступает в продажу по 38 – 45 гривен за килограмм (0,92 – 1,09 доллара за килограмм), что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Обратите внимание! Аналитики отмечают, что сейчас цены на капусту в Украине уже в среднем в 6 раз выше, чем годом ранее. При этом участники рынка исключают то, что тенденция подорожания этой продукции сохранится и в дальнейшем, поскольку запасы в хозяйствах стремительно сокращаются.