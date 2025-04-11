В Украине начали продавать помидоры из украинских теплиц

В начале текущей недели на рынок Украины поступили первые партии тепличных помидоров из местных комбинатов, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Аналитики отмечают, что в 2024 году первые партии томатов украинские тепличные комбинаты отгрузили на рынок в среднем на полторы недели позже, чем в этом сезоне.

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В то же время сборы томатов на сегодня остаются малообъемными из-за неблагоприятных погодных условий.

Первые партии тепличного томата украинские комбинаты сейчас предлагают к продаже по 85 – 110 гривен за килограмм (2,06 – 2,67 доллара за килограмм), что в среднем на 26% ниже, чем первые партии этой продукции в прошлом году. По прогнозам участников рынка, первые крупные партии овощей комбинаты смогут отгружать не раньше конца текущего месяца.

Обратите внимание! При этом на украинском рынке основное предложение, по-прежнему, составляет импортный томат производства Турции. Участники рынка сообщают, что турецкий томат предлагается к продаже гораздо дешевле, чем томат из местных теплиц. Цены на импортную продукцию озвучиваются в диапазоне 70 – 80 гривен за килограмм (1,70 – 1,94 доллара за килограмм).