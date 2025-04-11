В Україні почали продавати помідори з українських теплиць

На початку поточного тижня на ринок України надійшли перші партії тепличних помідорів із місцевих комбінатів, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Аналітики зазначають, що у 2024 році перші партії томатів українські тепличні комбінати відвантажили на ринок у середньому на півтора тижня пізніше, ніж цього сезону.

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Водночас збори томатів на сьогодні залишаються малооб'ємними через несприятливі погодні умови.

Перші партії тепличного томату українські комбінати зараз пропонують до продажу по 85 – 110 гривень за кілограм (2,06 – 2,67 долара за кілограм), що в середньому на 26% нижче, ніж перші партії цієї продукції минулого року. За прогнозами учасників ринку, перші великі партії овочів комбінати матимуть змогу відвантажувати не раніше кінця поточного місяця.

Зверніть увагу! При цьому на українському ринку основна пропозиція, як і раніше, становить імпортний томат виробництва Туреччини. Учасники ринку повідомляють, що турецький томат пропонується до продажу набагато дешевше, ніж томат із місцевих теплиць. Ціни на імпортну продукцію озвучуються в діапазоні 70 – 80 гривень за кілограм (1,70 – 1,94 долара за кілограм).