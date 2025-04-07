Як змінились ціни на овочі та фрукти

Аналітики зазначають, що картопля подешевшала з 16 – 25 до 15 – 23 гривень за кілограм, передає 24 Канал із посиланням на East Fruit. Попри обмежену пропозицію на ринку, знову почала дешевшати морква: нижня цінова межа знизилася з 27 до 25 гривень за кілограм.

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Дешевше, ніж попереднього тижня продавався столовий буряк – нижня цінова межа впала з 18 до 16 гривень за кілограм.

Другий тиждень поспіль стрімко дешевшає томат. Ціни вже знизилися з 70 – 90 до 65 – 85 гривень за кілограм. При цьому після тритижневого зростання, почав дешевшати тепличний огірок – нижня цінова межа опустилася зі 110 до 90 гривень за кілограм.

Крім того, зростаюча пропозиція редиски змусила продавців знизити нижню цінову межу з 65 до 50 гривень. Водночас поступово дешевшає зелень. Так, найдешевший кріп віддають по 195 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше його продавали по 200. Нижня цінова межа петрушки знизилася з 200 до 180 грн, а салат подешевшав зі 100 до 95 гривень за кілограм.

Зверніть увагу! У фруктовому сегменті після зростання попереднього тижня, ціни на яблуко повернулися на попередній рівень – нижня цінова межа впала з 30 до 25 гривень за кілограм.