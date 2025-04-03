Чому дешевшає морква

За словами учасників ринку, здешевлення у сегменті моркви спровоковане зниженням попиту на цю продукцію, повідомляє 24 Канал із посиланням на East Fruit. Крім того, на ринок чинить суттєвий тиск збільшення пропозиції некондиційної моркви, яку виробники прагнуть збути насамперед.

Читайте також Борщ став дорожчим: в Україні змінились ціни на овочі

Так, згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, морква в українських господарствах на сьогодні пропонується до продажу по 24 – 30 гривень за кілограм (58 – 73 центи за кілограм), що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Зверніть увагу! За словами самих виробників, причиною такої цінової ситуації є вельми стриманий попит на моркву, тоді як якість цих коренеплодів у сховищах стрімко погіршується.

Експерти зазначають, що знизити відпускні ціни в даному сегменті фермери змушені навіть при тому, що запаси моркви у сховищах українських господарств стрімко скорочуються. Проте, навіть за таких умов українським фермерам вдається відвантажувати моркву в середньому в 3,5 раза дорожче, ніж на початку квітня 2024 року.