Які зміни відбулися на плодоовочевому ринку

Деякі овочі та фрукти в Україні минулого тижня подорожчали, зокрема різко піднялася вартість буряка, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Вартість овоча підскочила із 16 – 17 гривень за кілограм до 17 – 20.

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При цьому продовжилося зростання цін на огірок – з 95 – 150 до 100 – 160 гривень за кілограм, а також дорожчав солодкий перець – верхня цінова межа піднялася з 185 до 205 гривень.

Також дорожче, ніж тижнем раніше, продавалася цвітна капуста. Ціни піднялися з 115 – 120 до 140 – 145 гривень за кілограм. Крім цього, подорожчав гарбуз – з 25 – 30 до 30 – 40 гривень за кілограм.

Важливо! Минулого тижня в Україні почала дешевшати морква – нижня цінова межа знизилася з 28 до 26 гривень за кілограм. Водночас ціни на томат пішли вниз – нижня цінова межа впала з 90 до 85 гривень за кілограм.

У сегменті зелені подешевшав салат зі 150 – 180 до 80 – 150 гривень за кілограм.

Фруктовий сегмент відзначився подорожчанням деяких позицій. Зросли ціни на банан – з 65 – 70 до 70 – 75 гривень за кілограм. Дорожче, ніж попереднього тижня, продавався мандарин. Ціни підскочили з 70 – 130 до 75 – 135 гривень за кілограм.