Чому буряки невпинно дорожчають

Українські фермери нині пропонують столові буряки значно дорожче, ніж рік тому, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Водночас ціни на ці коренеплоди продовжують стрімко зростати.

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Господарства населення повідомляють про скорочення запасів буряків товарної якості, тоді як попит з боку гуртових компаній та роздрібних мереж на продукцію лише зростає. Більшість українських виробників нині не погоджується на реалізацію столових буряків дешевше за 17 – 22 гривні за кілограм (22 – 33 центи за кілограм), що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше.

Зверніть увагу! Причиною такого різкого подорожчання став дефіцит столових буряків на ринку. Знайти достатні обсяги цього коренеплоду високої якості зараз для гуртових компаній стало дуже непростим завданням. У результаті попит на цю продукцію сьогодні переважає над пропозицією, що дозволяє виробникам встановлювати вищі ціни на столові буряки.

Скільки коштують буряки в магазині

Журналісти 24 Каналу дослідили вартість буряків у популярних магазинах України:

Буряк, 1 кілограм

Auchan 21,80 гривні;

21,80 гривні; Metro 22,90 гривні;

22,90 гривні; Megamarket 37,00 гривні;

37,00 гривні; АТБ 22,89 гривні;

22,89 гривні; Сільпо 25,20 гривні.

Цікаво! Експерти додають, що на сьогодні буряки в Україні вже коштують у середньому на 51% дорожче, ніж роком раніше. При цьому більшість виробників мають намір знову підвищити ціни на ці коренеплоди вже з наступного тижня.