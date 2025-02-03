Як змінилась вартість буряків

На минулому тижні виробники здійснили продаж столових буряків за ціною 14 – 18 гривень за кілограм, повідомляє 24 Канал з посиланням на EastFruit.

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Зауважте! В кінці січня столові буряки продавалися на 24% дорожче ніж в середині місяця. Основною причиною подорожчання експерти називають скорочення постачань цієї продукції.

Річ у тім, що майже завершено продаж буряків з необладнаних сховищ. Кількість некондиційної продукції також зменшилась Відповідно, виробники підвищили ціни на якісний овоч.

Як зазначають експерти, з часом ситуація може нормалізуватися. Зокрема, через те, що фермери розпочнуть розпродаж буряків зі сховищ. Таким чином обсяги постачань зростуть і ціни зменшаться.

Зверніть увагу! Зараз вартість буряків на 35% вище ніж у аналогічний період 2024 року.