Как изменилась стоимость свеклы

На прошлой неделе производители осуществили продажу столовой свеклы по цене 14 – 18 гривен за килограмм, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit.

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Заметьте! В конце января столовая свекла продавалась на 24% дороже чем в середине месяца. Основной причиной подорожания эксперты называют сокращение поставок этой продукции.

Дело в том, что почти завершена продажа свеклы из необорудованных хранилищ. Количество некондиционной продукции также уменьшилось Соответственно, производители повысили цены на качественный овощ.

Как отмечают эксперты, со временем ситуация может нормализоваться. В частности, из-за того, что фермеры начнут распродажу свеклы из хранилищ. Таким образом объемы поставок вырастут и цены уменьшатся.

Обратите внимание! Сейчас стоимость свеклы на 35% выше нежели в аналогичный период 2024 года.