Новые тарифы для России

Новые тарифы должны перекрыть финансовые потоки Москвы, которые поддерживают военную агрессию, поддержать европейских производителей и избежать подорожания удобрений, чтобы не обострять ситуацию среди фермеров, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Фермерские организации тем временем призывают Брюссель отменить пошлины на импорт удобрений из нероссийских стран, чтобы компенсировать потенциальный дефицит и рост цен. Без таких мер, предупреждают аграрии, фермеры ЕС могут подвергнуться "катастрофическому" финансовому удару.

По их мнению, план Еврокомиссии не гарантирует, что европейские производители смогут достаточно быстро увеличить производство, чтобы компенсировать дефицит удобрений.

Интересно! Осторожный подход к тарифам и многолетний переходный период может оказаться неэффективным. По оценке Politico, он может не нанести серьезного удара по российским доходам, оставить европейских производителей без достаточной поддержки, а также поднять расходы для фермеров, которые полагаются на дешевые удобрения из России.

Что говорят фермеры

Главные фермерские организации ЕС Copa и Cogeca предупреждают, что введение новых тарифов на российские удобрения может повысить расходы фермеров в следующем сезоне. Это создаст дополнительное давление на аграрный сектор, который уже находится в сложном положении.

Брюссель настаивает, что постепенное повышение тарифов на российские удобрения с 40 до 430 евро за тонну в течение трех лет поможет ослабить военную экономику России и одновременно укрепить "стратегическую автономию" ЕС.

К слову! Однако критики считают эти меры слишком запоздалыми и недостаточно жесткими, чтобы кардинально изменить ситуацию. Они отмечают, что даже после введения тарифов российские удобрения продолжат поступать в ЕС как минимум до 2026 года.