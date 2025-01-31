Экспорт зерна из России падает

Российский зерновой союз прогнозирует, что в 2025 году вывоз зерна из России за границу сократится на треть, передает 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times. Эта организация является одной из крупнейших профильных объединений, куда входят почти 300 сельхозорганизаций, обеспечивающих 90% национального зернового экспорта.

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По оценкам РЗС, следующем году аграрии продадут за границу 48 – 49 миллионов тонн зерна против 72 миллионов тонн в прошлом году. Экспорт пшеницы может снизиться до 41 – 42 миллионов тонн, заявил на пресс-конференции президент РЗС Аркадий Злочевский. По сравнению с прошлым годом спад составит более 16 миллионов тонн, или 28%.

Почему сокращается экспорт

Зерновой экспорт, который входит в топ главных источников валютной выручки для экономики, а в 2023 году принес 15,5 миллиардов долларов, уже стремительно падает. По данным центра "ПроЗерно", на конец января объемы сократились на 42% год по сравнению с этим месяцем 2024, а с начала месяца аграрии вывезли около 2,5 миллиона тонн. Падение в январе всегда было, "но никогда вдвое", отмечает Злочевский.

Обратите внимание! Экспорт зерна сокращается вслед за урожаем, по которому ударили непогода и решение властей запретить импорт семян.

Дополнительным ударом по российским аграриям стали пошлины на экспорт зерна, действующие с 2021 года, а итогом госполитики в сельском хозяйстве станет падение урожаев "до советского уровня, ниже плинтусов", заявил Злочевский.