Експорт зерна з Росії падає

Російський зерновий союз прогнозує, що у 2025 році вивезення зерна з Росії за кордон скоротиться на третину, передає 24 Канал із посиланням на The Moscow Times. Ця організація є однією з найбільших профільних об'єднань, куди входять майже 300 сільгоспорганізацій, що забезпечують 90% національного зернового експорту.

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За оцінками РЗС, наступного року аграрії продадуть за кордон 48 – 49 мільйонів тонн зерна проти 72 мільйонів тонн минулого року. Експорт пшениці може знизитися до 41 – 42 мільйонів тонн, заявив на прес-конференції президент РЗС Аркадій Злочевський. Порівняно з минулим роком спад становитиме понад 16 мільйонів тонн, або 28%.

Чому скорочується експорт

Зерновий експорт, який входить до топу головних джерел валютної виручки для економіки, а у 2023 році приніс 15,5 мільярдів доларів, уже стрімко падає. За даними центру "ПроЗерно", на кінець січня обсяги скоротилися на 42% рік у порівнянні з цим місяцем 2024 року, а з початку місяця аграрії вивезли близько 2,5 мільйона тонн. Падіння в січні завжди було, "але ніколи вдвічі", зазначає Злочевський.

Зверніть увагу! Експорт зерна скорочується слідом за врожаєм, по якому вдарили негода і рішення влади заборонити імпорт насіння.

Додатковим ударом по російських аграріях стали мита на експорт зерна, що діють із 2021 року, а підсумком держполітики в сільському господарстві стане падіння врожаїв "до радянського рівня, нижче плінтусів", заявив Злочевський.