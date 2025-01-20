Вкрадене українське зерно знаходитимуть швидше

Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль разом з британським та литовським колегами підписав оновлений Меморандум про запуск унікальної системи Grain Verification Scheme (GVS) для боротьби з незаконним вивезенням українського зерна з окупованих територій, повідомляє 24 Канал із посиланням на Мінагрополітики.

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Зустріч відбулася у межах Берлінської конференції міністрів сільського господарства.

Меморандум про запуск унікальної системи GVS для боротьби з незаконним вивезенням українського зерна з окупованих територій — це перший крок на рівні міністрів в межах імплементації стратегічної угоди між Україною та Великою Британією, яка стане основою нашої співпраці на найближчі сто років. Пілотна імплементація цієї ініціативи відбудеться у Литві — в порту Клайпеда, який стане ключовим хабом для перевірки походження української агропродукції,

– розповів Віталій Коваль.

За його словами, угода передбачає:

прозорий контроль над зерном : GVS дозволить ідентифікувати викрадене зерно та зупиняти його незаконне транспортування;

: GVS дозволить ідентифікувати викрадене зерно та зупиняти його незаконне транспортування; інноваційну базу даних від Великої Британії: передові технології визначення місця вирощування допоможуть захистити інтереси українських фермерів і прозорість ринку.

Важливо! За словами міністра, ця співпраця – приклад того, як Україна, Велика Британія та Литва разом створюють нові стандарти безпеки та справедливості в аграрному секторі, які вплинуть на майбутнє продовольчої безпеки всього світу..