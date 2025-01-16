Як відстежуватимуть українське зерно

В уряді країни заявили, що розроблена база даних використовує передові наукові технології для визначення місць вирощування та збору зерна, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт британського уряду.

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Створення бази – це відповідь на звернення України до країн G7 із проханням допомогти відстежувати зерно, вкрадене з окупованих територій, яке Росія перемарковує та продає третім країнам.

Крім того, в заяві британського уряду йдеться про те, що Україна, як один із ключових постачальників сільськогосподарської продукції у світі, відіграє важливу роль у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки.

Цікаво! Передачу бази даних здійснить міністр охорони довкілля Великої Британії.

Коли система запрацює

Нову систему відстеження планують запустити в межах договору про 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією.

Підписання цього договору очікується під час візиту британського прем’єр-міністра Кіра Стармера до Києва, який розпочався у четвер, 16 січня.

Цікаво! ЗМІ також повідомляють, що під час візиту Стармера обговорюватимуть можливість розгортання міжнародних миротворчих сил в Україні після завершення війни з Росією.