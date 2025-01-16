Как будут отслеживать украинское зерно
В правительстве страны заявили, что разработанная база данных использует передовые научные технологии для определения мест выращивания и сбора зерна, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт британского правительства.
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Создание базы – это ответ на обращение Украины к странам G7 с просьбой помочь отслеживать зерно, украденное с оккупированных территорий, которое Россия перемаркирует и продает третьим странам.
Кроме того, в заявлении британского правительства говорится о том, что Украина, как один из ключевых поставщиков сельскохозяйственной продукции в мире, играет важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.
Интересно! Передачу базы данных осуществит министр охраны окружающей среды Великобритании.
Когда система заработает
Новую систему отслеживания планируют запустить в рамках договора о 100-летнем партнерстве между Украиной и Великобританией.
Подписание этого договора ожидается во время визита британского премьер-министра Кира Стармера в Киев, который начался в четверг, 16 января.
Интересно! СМИ также сообщают, что во время визита Стармера будут обсуждать возможность развертывания международных миротворческих сил в Украине после завершения войны с Россией.