Пшеница подорожает до конца зимы

Аналитики сельскохозяйственного кооператива ПУСК говорят, что несмотря на определенную сдержанность импортеров, украинские трейдеры демонстрируют стабильный темп экспорта, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВАР.

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По состоянию на 13 января Украина экспортировала почти 400 тысяч тонн пшеницы, и, по прогнозам, до конца февраля этот показатель может достичь 1 миллиона тонн. На фоне глобальных ограничений и квот, которые влияют на предложение, мы видим стабильный экспортный потенциал,

– отмечают аналитики ПУСК.

Одним из ключевых факторов, влияющих на динамику цен, является ограничение экспорта российской пшеницы. По словам аналитиков, трейдеры постепенно повышают предложения. Условная стоимость пшеницы в портах Украины колеблется в пределах 220 – 225 долларов за тонну.

Обратите внимание! Эксперты добавляют, что январь и февраль – это период, когда традиционно наблюдается максимум цен на пшеницу. Они ожидают, что условная экспортная цена за третий класс может достичь 230 долларов за тонну.

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Аналитики также подчеркнули роль локальных факторов в поддержке цен. Согласно заключенному меморандуму между Украинской зерновой ассоциацией и Министерством сельского хозяйства, объем экспорта пшеницы не превысит 16,2 миллиона тонн. Это позволяет избежать резких изменений на внутреннем рынке.

Конкуренция между мукомолами и экспортерами продолжает стимулировать локальный рынок. Это создает условия для стабильного роста цен, особенно в зимний период. На внутреннем рынке условные цены за 2 – 3 класс пшеницы находятся в диапазоне 9500 – 10300 гривен за тонну, в зависимости от объемов партий. Сейчас важно следить за мировыми трендами и квотами, чтобы оптимально распределить экспортные объемы,

– считают эксперты.

Ближайшие два месяца могут стать оптимальным временем для продажи пшеницы. Аналитики резюмируют, что рынок, скорее всего, продолжит "подтягиваться" до конца зимы. Но стоит быть готовыми к потенциальным колебаниям в марте-апреле, когда начнет поступать информация о состоянии нового урожая.