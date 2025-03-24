Які товари в Україні найбільше зросли у ціні
Гуртові ціни виробників промислової продукції в лютому 2025 року порівняно із лютим минулого року зросли на 37,0%, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держстат України. Ціни в межах України зросли на 40,0%, за межі України – на 15,9%.
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За даними статистичного відомства, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 20,2%, зокрема в межах України – на 18,0%, за межі України – на 29,1%.
- Найбільше зросли ціни у виробництві молочних продуктів – на 21,2%, у т.ч. всередині України – на 21,4%.
- У виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів ціни піднялися на 15,8%, зокрема всередині України – на 16,4%.
- У виробництві м'яса ціни зросли на 10,2%, зокрема, всередині України – на 12,0%.
- Виробники напоїв підняли ціни на 8,5%, зокрема всередині України – на 8,6%.
- Ціни на виробників цукру впали за рік на 1,5%, у т.ч. всередині України зросли на 0,4%.
Оптові ціни виробників продукції переносяться на ціни на прилавках магазинів із лагом у кілька місяців.
Що з продуктів здорожчало найбільше
За даними Держстату, середні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в Україні в лютому 2025 року порівняно з лютим минулого року зросли на 15,2%. Подорожчали всі продукти.
Протягом останнього року найбільше подорожчали такі продукти:
- вершкове масло – на 32,2%,
- соняшникова олія – 31,1%,
- овочі – на 29,4%.
Хліб подорожчав на 20,6%, молоко – на 18,3%, сир і кисломолочний сир – на 17,9%, хлібопродукти – на 17,0%.