Як подорожчали основні види продуктів

За даними Держстату, загальна інфляція у квітні прискорилася до 15,1%, продуктова – до 19,8%, повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу статистики України. На вартість продуктів вплинув неврожай в Україні минулого року.

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Ціни на капусту зросли за рік майже вчетверо (на 267,4%) до 49,7 гривні за кілограм. Морква подорожчала втричі (на 205,9%) до 39,0 гривень за кілограм.

Яйця подорожчали на 73,3% до 59,2 гривні за десяток, яблука – на 61,6% до 46,4 гривні за кілограм, крупа гречана – на 44,3% до 35,9 гривні за кілограм.

Пачка масла 200 грамів подорожчала на 32,0% до 108,0 гривень, соняшникова олія на 40,5% до 80,2 гривні за літр. Цукор подорожчав на 10,5% до 33,4 гривні за кілограм.

Водночас сало подешевшало на 4,3% до 167,9 гривні за кілограм.