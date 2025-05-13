Які тенденції щодо цін на товари

У Національному банку України зазначили, що пришвидшення інфляції у квітні значною мірою зумовлювалося залишковими ефектами гірших торішніх урожаїв і подальшим підвищенням цін на алкогольні напої та тютюнові вироби, повідомляє 24 Канал із посиланням на НБУ. Вагомими чинниками залишалися високі витрати бізнесу на оплату праці в умовах нестачі кадрів та жвавий споживчий попит.

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Натомість заходи НБУ з підтримання стійкої ситуації на валютному ринку та інтересу до гривневих заощаджень обмежували зростання цін. Додатковий вплив мало зниження світових цін на нафту, а також послаблення цінового тиску на внутрішньому оптовому ринку електроенергії,

– повідомляють у Нацбанку.

Прискорилося зростання цін на сирі продукти – до 22,2%. У річному вимірі ціни на сирі продукти зростали швидше через залишкові ефекти торішніх неврожаїв і квітневі приморозки. Дорожчали борошно, крупи, фрукти та овочі борщового набору через нестачу якісної продукції.

Додатково вплинуло зміщення сезонного попиту на окремі продукти, зокрема яйця, через Великдень у квітні (торік - у травні). Зростання дещо стримували імпорт і тепличні овочі.

Важливо! Базова інфляція сповільнилася до 12,1%. Темпи зростання вартості оброблених продуктів залишилися на рівні 17,3% р/р. Подорожчання продовольчої сировини й витрати на оплату праці призвели до зростання цін на хліб, м'ясо та м'ясопродукти. Водночас стабілізація цін на олію на світових ринках і збільшення пропозиції молочних товарів дещо стримували інфляцію.

Як змінились ціни на непродовольчі товари та послуги

Зростання цін на непродовольчі товари сповільнилося до 3,8% Зниження темпів зростання цін пов'язане зі стабільною ситуацією на валютному ринку, що обмежило тиск на імпортні товари.

Інфляція послуг залишається високою – 14,6% . Ціни на послуги зростали через підвищення зарплат і стійкий попит. Найшвидше дорожчали послуги ресторанів, готелів, транспорту й фінансів. Водночас уповільнилося зростання цін на послуги з особистого догляду та страхування.

. Ціни на послуги зростали через підвищення зарплат і стійкий попит. Найшвидше дорожчали послуги ресторанів, готелів, транспорту й фінансів. Водночас уповільнилося зростання цін на послуги з особистого догляду та страхування. Адміністративно-регульовані ціни зросли на 19,5% . Підакцизна продукція дорожчала через зростання витрат і зміни в оподаткуванні: підвищення акцизів, їх переведення в євро, запровадження коефіцієнта 1,1 до мінімального податкового зобов'язання. Зміцнення гривні до долара дещо зменшило тиск на ціни на ліки, медичні товари та обладнання.

. Підакцизна продукція дорожчала через зростання витрат і зміни в оподаткуванні: підвищення акцизів, їх переведення в євро, запровадження коефіцієнта 1,1 до мінімального податкового зобов'язання. Зміцнення гривні до долара дещо зменшило тиск на ціни на ліки, медичні товари та обладнання. Ціни на пальне: зростання сповільнилося до 3,7%. Уповільнення зростання цін пов'язане зі здешевленням нафти у світі. Водночас попит і зміцнення євро створювали зростаючий тиск на вартість пального.

Які прогнози щодо інфляції Як зазначили в НБУ, зростання споживчих цін у квітні тривало, однак спостерігалися й ознаки послаблення цінового тиску. Фактичні показники як загальної, так і базової інфляції у квітні були дещо нижчими, ніж передбачалося прогнозом НБУ. Помісячна динаміка інфляції, скоригована на сезонність, також свідчила про послаблення цінового тиску.

Експерти повідомляють, що відповідно до прогнозу НБУ влітку інфляція має повернутися на траєкторію зниження та вже наприкінці року сповільнитися до однознакового рівня.