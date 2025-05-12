Які овочі та фрукти здешевшали за тиждень

Минулого тижня в Україні дешевшали ранні овочі, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Також дешевше, ніж тижнем раніше, продавалися торішня картопля (здешевшала з 16 – 25 до 15 – 24 гривень за кілограм) та морква (здешевшала з 30 – 50 до 30 – 38 гривень за кілограм).

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Водночас на тлі помітного скорочення пропозиції почала дорожчати цибуля (з 14 – 18 до 20 – 26 гривень за кілограм). Прохолодна погода далася взнаки на обсягах вибірки огірка з місцевих тепличних комбінатів, в результаті ціни на нього почали зростати (з 25 – 50 до 50 – 75 гривень за кілограм). Разом із цим подорожчали томати (з 70 – 95 до 60 – 105 гривень за кілограм) та солодкий перець (з 95 – 110 до 120 – 124 гривень за кілограм).

Продовжують знижуватись ціни на редис (з 23 – 25 до 20 – 25 гривень за кілограм). Пекінська капуста подорожчала (з 30 – 35 до 35 – 45 гривень за кілограм), а цвітна подешевшала (з 110 – 120 до 60 – 70 гривень за кілограм). У сегменті зелені зросли ціни на зелену цибулю (з 90 – 95 до 90 – 100 гривень за кілограм), петрушку (з 170 – 200 до 180 – 200 гривень за кілограм) та салат (з 30 – 40 до 40 – 50 гривень за кілограм), при цьому подешевшав кріп (з 160 – 170 до 120 – 160 гривень за кілограм).

Внаслідок зростання пропозиції розширився діапазон цін на спаржу (з 270 – 300 до 200 – 350 гривень за кілограм).

Зверніть увагу! У міру зменшення пропозиції яблука ціни на нього продовжують зростати, досягнувши минулого тижня рівня 50 гривень за кілограм. Також дорожче став продаватися лимон (ціна зросла з 80 – 90 до 80 – 120 гривень за кілограм). Апельсин подешевшав (з 95 – 20 до 65 – 120 гривень за кілограм), а діапазон цін на ківі розширився (з 110 – 190 до 105 – 240 гривень за кілограм).