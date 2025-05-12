Які чинники підтримують здешевшання старої картоплі

Попри те, що запаси торішньої картоплі у місцевих українських господарствах практично виснажені, ціни на цю продукцію цього тижня почали знижуватися, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Також, за словами учасників ринку, якість торішньої картоплі у сховищах продовжує стрімко погіршуватися, що в умовах невисокого попиту, та провокувало подальше зниження цін.

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Так, зараз виробники більшості регіонів країни відвантажують торішню картоплю по 15 – 24 гривні за кілограм (36 – 58 центів за кілограм), що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Причиною здешевлення продукції експерти проєкту вважають зниження попиту на картоплю як в гуртових компаній, так і роздрібних мереж. За повідомленнями учасників ринку, спад торгівельно-закупівельної активності на ринку обумовлений тим, що основну частину пропозицій на цю мить складає продукція невисокої якості, тоді як якісної картоплі в українських господарствах практично не залишилося.

Важливо! При цьому, попри понижувальний ціновий тренд, ціна на картоплю в Україні на сьогоднішній день у середньому на 25% вища, ніж за аналогічний період минулого року.