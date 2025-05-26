Как изменились цены на плодоовощном рынке Украины

В Украине начала дешеветь ранняя картошка в Украине картофель (с 70 – 80 до 45 – 65 гривен за килограмм), при этом цены на прошлогодний выросли (с 18 – 25 до 23 – 25 гривен за килограмм). Вторую неделю подряд дорожает столовая свекла, причем цены растут как на прошлогоднюю продукцию (с 30 – 33 до 45 – 50 гривен за килограмм), так и на свеклу урожая текущего года (с 50 – 55 до 55 – 60 гривен за килограмм).

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В очередной раз выросли цены на белокочанную капусту прошлого года (с 40 – 50 до 45 – 50 гривен за килограмм). В то же время несмотря на сезонное истощение запасов, производители были вынуждены снижать цены на лук (с 25 – 26 до 23 – 25 гривен за килограмм).

Обратите внимание! Дороже, чем неделей ранее, продавался томат (с 55 – 90 до 60 – 110 гривен за килограмм). Пекинская капуста стала дешевле (с 35 – 40 до 37 – 38 гривен за килограмм), а цены на цветную (с 80 – 90 до 85 – 90 гривен за килограмм) и брокколи (с 120 – 130 до 130 – 135 гривен за килограмм) выросли.

Снизилась стоимость кабачка (с 63 – 73 до 30 – 65 гривен за килограмм), редиса (с 25 – 30 до 22 – 25 гривен за килограмм) и зеленой спаржи (с 350 – 450 до 250 – 350 гривен за килограмм). Цены в сегменте зелени преимущественно росли.

Важно! На сегодня большинство украинских садоводов заявили о фактическом завершении сезона реализации яблок из местных хозяйств, в результате яблоко начало дорожать (с 32 – 50 до 33 – 70 гривен за килограмм). В то же время стремительный рост предложения земляники садовой привело к обвалу цен (с 215 – 245 до 120 – 170 гривен за килограмм). Стоимость других фруктовых позиций сохранилась лишь на уровне предыдущего периода.